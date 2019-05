En kvinde er mandag blevet idømt en betinget fængselstraf for at have delt drabsvideoen fra Marokko.

Den 29-årige kvinde har mandag fået tre måneders betinget fængsel og erstatning for deling af drabsvideoen i Retten i Næstved.

Kvinden tilstod at have delt videoen via Messenger.

Straffen er betinget mod 80 timers samfundstjeneste.

Det skriver Anklagemyndigheden på Twitter.

3 mdr. fængsel og erstatning for deling af drabsvideo. K, 29, ustraffet, fik i Næstved ret dom for via Messenger at have delt video, der bl.a. viser drabet på en ung dansk kvinde i Marokko i dec. 2018. Hun tilstod. Straffen er betinget mod 80 t. samf.tjeneste. Hun modtog dommen. — SydsjællandAnklagere (@SSJ_LFAnklagere) 13. maj 2019

I december sidste år blev 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og hendes 28-årige norske veninde, Maren Ueland, fundet dræbt i Atlasbjergene i Marokko.

De blev angiveligt myrdet af fire personer med forbindelse til Islamisk Stat.

Efterfølgende begyndte en grusom video, som gerningsmændene havde filmet af selve drabet, at sprede sig med stor hastighed på internettet.

Og det er dén video, som flere danskere er blevet sigtede for at have delt.

Politiet råder folk til ikke at se videoen, hvis man får den tilsendt eller finder den på nettet, og at man sletter den, hvis man har den liggende.

Tidligere er 14 danskere blevet sigtet for at have videresendt videoen.

'De 14 sigtelser understreger alvoren af at dele drabsvideoen fra Marokko. Men det er ikke bare strafbart, det er også krænkende for både ofre og pårørende, og så kan det være en voldsom og dybt ubehagelig oplevelse for både børn, unge og voksne at se den,' har politiet tidligere skrevet i en pressemeddelelse om delinger af videoen.

»Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste,« siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter, Tenna Wilbert, i pressemeddelelsen.