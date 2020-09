En 20-årig har onsdag tilstået at have medvirket til grov vold. Episoden endte med at koste 18-årig livet.

En 20-årig kvinde straffes med et års fængsel for at have medvirket til grov vold, da hun var med til at lokke en 18-årig mand til Ladegårdsparken i Holbæk sidste år.

Den 18-årige blev dræbt af skud, men kvinden vidste tilsyneladende ikke, at den 18-årige skulle slås ihjel.

Men hun tilstod medvirken til grov vold i Retten i Holbæk onsdag, hvor sagen blev kørt som en tilståelsessag.

- Jeg troede bare, at han skulle have en voldsom omgang tæsk, sagde hun.

Den 18-årige Zobair Saidi blev dræbt af fem skud i Ladegårdsparken i Holbæk 28. april sidste år. Han tog til Ladegårdsparken for at hente en klump hash, der blev kastet ud af et vindue.

Drabet skete angiveligt i forbindelse med en verserende konflikt mellem bandegrupperingerne Bandidos og Vang-gruppen. To mænd er tiltalt for manddrab i sagen.

Kvinden modtager dommen.

/ritzau/