28-årige Tullerunnaq Tukummeq Egede skal 12 år i fængsel for at have knivdræbt sin kæreste.

Det stadfæstede Vestre Landsret tirsdag, skriver anklagemyndigheden på Twitter. Dommen er et år længere end den, kvinden blev idømt i byretten i Kolding i april.

Drabet fandt sted i Jellinge, skrev TV 2 tilbage i april, hvor Tullerunnaq Tukummeq Egede stak 53-årige Johnny Andreassen med en køkkenkniv i soveværelset.

Han døde af forblødning.

I byretten nægtede den 28-årige kvinde sig skyldig. Hun forklarede, at det ikke var hendes intention at slå kæresten ihjel.

Ifølge forklaringen havde han skubbet hende, hvilket havde gjort hende så vred, at hun stak ham.

I stedet for straks at ringe til alarmcentralen efter angrebet, valgte hun først at ringe til sin mor og en ven.

Byretten idømte Tullerunnaq Tukummeq Egede 11 års fængsel - en dom, som Vestre Landsret altså forlængede med ét år.