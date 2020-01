Østre Landsret har idømt norsk kvinde tre og et halvt års fængsel og udvisning. I byretten blev hun frifundet.

En 44-årig norsk kvinde er i Østre Landsret mandag kendt skyldig i dødsvold begået mod en hestehandler fra Skibby på Midtsjælland.

Hun idømmes tre og et halvt års fængsel og udvises for bestandig.

Det skriver Statsadvokaten i København på Twitter.

Dermed omgør landsretten den afgørelse, som Retten i Hillerød sidste år nåede frem til i samme sag. Her blev kvinden frifundet.

Sagen udspringer af en episode i slutningen af december 2017 på Hovedgaden i Skibby, hvor en 53-årig heste- og kreaturhandler døde.

Han var i et forhold med den nu dømte kvinde.

Ifølge anklageskriftet påførte hun ham skader, som i kombination med forkalkningsforandringer af kranspulsårerne og forkalkningsforandringer i legemspulsåren var årsag til, at han afgik ved døden.

Af anklageskriftet fremgår det, at kvinden tildelte sin kæreste tre slag eller spark i ryggen samt stak ham adskillige gange i hovedet med en skruetrækker.

Mens Retten i Hillerød ikke mente, at bevismaterialet var tilstrækkeligt i sagen til at dømme kvinden, har Østre Landsret altså en anden opfattelse.

Hendes forsvarer, Christina Schønsted, fortæller, at både hun og den tiltalte er yderst overraskede over landsrettens afgørelse.

- Vi er helt bestemt overraskede. Særligt fordi retten har dømt hende efter straffelovens § 246, siger Christina Schønsted.

Det betyder, at kvinden er kendt skyldig i legemsangreb under særligt skærpende omstændigheder.

- Der har været det samme bevisgrundlag i byretten og landsretten. Alligevel har landsretten nu - i modsætning til byretten - kendt hende skyldig, siger forsvarsadvokaten.

Hun har endnu ikke læst Østre Landsrets begrundelse for afgørelsen.

- Nu skal min klient og jeg lige have mulighed for at læse dommen igennem, siger Christina Schønsted.

Den 44-årige nordmand har gennem sagen nægtet sig skyldig.

/ritzau/