En kvinde er søndag fundet død i Silkeborg. Ifølge politiet tyder intet på, at noget strafbart ligger bag.

Det var en forbipasserende, der søndag eftermiddag tilfældigt fik øje på en 52-årig kvinde, som lå livløs i nogle siv i Silkeborg.

Politi og redning blev tilkaldt, og kvinden blev forsøgt genoplivet. Dog uden held. Hun er blevet identificeret som værende fra Silkeborg-området. Hendes pårørende er underrettet.

Til at begynde med betragtede Midt- og Vestjyllands Politi dødsfaldet som mistænkeligt.

- Kvinden lå i vandet. Ingen havde set hende gå derud. Der var også nogle spor i området, som vi havde skønnet, kunne være mistænkelige i den her forbindelse. Jeg kan ikke komme ind på, hvad det er for nogle, siger vagtchef Allan Riis.

Når en person findes død, og det ikke klart fremgår, hvordan personen er død, betragtes det som mistænkeligt.

Det sker, for at undgå at eventuelle tekniske spor fra stedet går tabt.

Søndag aften fortæller politiet dog, at den 52-årige er druknet. De indledende undersøgelser tyder på, at der er sket en ulykke, hvor kvinden er faldet ned i sivene.

- Der er nogle spor på stedet, der tyder på, at hun er faldet, før hun endte i vandet, siger vagtchefen.

Kvinden skal til retsmedicinske undersøgelser for at sikre, at også de bekræfter, at der ikke ligger noget mistænkeligt bag kvindens død.

- Vores efterforskning fortsætter, indtil vi helt kan udelukke, at der er sket en forbrydelse, siger Allan Riis.

/ritzau/