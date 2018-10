En kvinde på 57 år er i livsfare efter en arbejdsulykke på den lille ø Lindholm, som ligger mellem Sydsjælland og Møn.

»Klokken 7.33 torsdag morgen modtager vi en anmeldelse om, at en kvinde er blevet kørt over af en truck på Lindholm.«

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi Ove Christoffersen og uddyber, at kvinden er svært tilskadekommen:

»Hendes tilstand er på nuværende tidspunkt meget kritisk.«

Den 57-årige kvinde blev kort tid efter ulykken fløjet til Rigshospitalet i helikopter, og politiet oplyser, at kvinden sidenhen er blevet opereret.

»Klokken 11.30 oplyste man fra Rigshospitalets traumecenter, at kvinden er blevet kørt til operation.«

Det var en form for gaffeltruck, som kvinden er blevet kørt over af.

Politiet ved ikke, hvordan ulykken er sket, eller hvad kvindens job var.

Men Ritzau skriver, at offentligheden ikke har adgang til øen, hvor man forsker i veterinærsygdomme, og at øen hører under DTU Veterinærinstituttet.

Ansatte og gæster sejler derfor til Lindholm med en båd fra Kalvehave på Sydsjælland.

Arbejdstilsynet er blevet kaldt ud for at undersøge ulykken, skriver Ritzau.

Opdateres..