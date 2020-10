»Vi leverer et terapeutisk, autentisk, sikkert og kærligt miljø, hvor du kan opleve den dybe healing-kraft fra ayahuasca.«

Sådan lyder det på selskabet ‘Healing Rejsers’ hjemmeside. Et selskab, der afholder forskellige healing- og udrensningsceremonier.

En 68-årig kvinde fik dog en noget anden oplevelse, da hun i den forgangne weekend kom så alvorligt til skade, at hun måtte lægges i kunstigt koma på Odense Universitetshospital, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Politiet fik lørdag aften klokken 19.40 en anmeldelse om, at der i forbindelse med en udrensningsceremoni var sket en ulykke, hvor den 68-årige kvinde efterfølgende blev indlagt.

Kvinden havde indtaget den sydamerikanske ayahuasca-drik hos behandleren i Kollemorten mellem Give og Tørring, oplyser vicepolitiinspektør Carsten Thostrup til avisen.

Politiet har nu sendt det stof, kvinden indtog, til en analyse for at undersøge, hvad der var i det. Ingen personer, der var til stede under seancen, er endnu afhørt.

Præcis hvilke skader, kvinden påførte sig, og hvad hendes tilstand er nu, kan vicepolitiinspektøren ikke oplyse.

Hun er dog stadig indlagt.

Ayahuasca er en brunlig og ildelugtende plante-te, som fremkalder en forandret bevidsthedstilstand. Her planten det udvindes fra. Foto: JAIME RAZURI Vis mere Ayahuasca er en brunlig og ildelugtende plante-te, som fremkalder en forandret bevidsthedstilstand. Her planten det udvindes fra. Foto: JAIME RAZURI

Ayahuasca er en hallucinerende drik. Ud over en række hallucinationer kan bivirkninger som kvalme og opkast støde til. Ayahuasca indeholder det psykedeliske stof DMT, som er ulovligt i Danmark.

Vejle Amts Folkeblad har kontaktet ejeren af Healing Rejser, Bjarne Padavaya Roursgaard, for at høre, om han kender til ulykken med kvinden.

Han har dog ikke ønsket at be- eller afkræfte hændelsen.

»Jeg har tavshedspligt, så jeg kan simpelthen ikke fortælle dig noget som helst. Jeg har tavshedspligt om alt, hvad der vedrører det center,« siger Bjarne Padavaya Roursgaard, der på hjemmesiden healingrejser.dk bliver omtalt som shaman.