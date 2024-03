Der har mandag været et knivstikkeri på Taastrup Torv i København. En kvinde i 40'erne er alvorligt kvæstet.

En kvinde er kvæstet efter at være overfaldet med kniv på Taastrup Torv. En 20-årig mand er anholdt og mistænkt i sagen.

Det skriver Københavns Vestegns Politi mandag aften i en pressemeddelelse

Politiet modtog 16.39 en anmeldelse om, at en kvinde var stukket med kniv på Taastrup Torv nær Taastrup Station, hvilket medførte en talstærk udrykning af politi og ambulance.

Patruljerne på stedet konstaterede, at en kvinde i 40'erne var alvorligt kvæstet af skader efter knivstikkeriet.

Hun blev akut kørt til hospitalet og mandag aften betegnes hendes tilstand som kritisk. Kvindens pårørende er underrettet.

- Vi har indledt en omfattende efterforskning af hændelsesforløbet og hører gerne fra vidner, som har bemærket noget usædvanligt i området omkring Taastrup Torv før og efter 16.39-tiden i dag, siger efterforskningsleder ved Københavns Vestegns Politi Rikke Thestrup i pressemeddelelsen.

Det er ifølge politiet for tidligt at konkludere noget endeligt med hensyn til motiv, men de foreløbige undersøgelser tyder på, at den mistænkte overfaldt kvinden umotiveret, og at de ikke kendte hinanden.

Efterforskningslederen tager dog forbehold for, at den videre efterforskning nu skal klarlægge det nærmere hændelsesforløb.

Den mistænkte ventes fremstillet i grundlovsforhør tirsdag.

Tirsdag formiddag vil lokalpolitiet være til stede i området ved Taastrup Torv med en mobil politistation.

Her kan alle henvende sig med oplysninger i sagen eller blot tale med en betjent.

Folk, der har set noget i forbindelse med hændelsen, opfordres til at kontakte politiet.

/ritzau/