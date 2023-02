Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 34-årig kvinde kom tirsdag eftermiddag alvorligt til skade i en ulykke.

Kvinden blev kørt over af sin egen bil – efter at have glemt at trække håndbremsen.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ulykken fandt sted ved kvindens hjem i Randbøldal ved Billund.

Idet bilen begyndte at trille, løb kvinden om bag den i et forsøg på at standse den.

Men det mislykkedes, og i stedet væltede den trillende bil kvinden, hvorefter hun blev kørt over.

Kvinden blev fløjet på Odense Universitets Hospital med helikopter i kritisk tilstand.

Politiet fik anmeldelsen tirsdag klokken 15.06.

Onsdag formiddag oplyser vagtchefen fra Sydøstjyllands Politi til Ritzau, at der ikke er noget nyt om kvindens tilstand.