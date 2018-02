Politiet blev kaldt ud til ulykke med 38-årig, der pudsede vinduer på A. C. Jacobsens Vej i Nørresundby.

Aalborg. En kvinde fra Nørresundby har fået alvorlige skader, efter at hun søndag eftermiddag styrtede ned fra anden sal.

Ifølge den første melding til politiet var hun i færd med at pudse vinduer, da hun faldt ned fra ejendommen på A. C. Jacobsens Vej, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

På hospitalet er kvinden, der er 38 år, blevet lagt i kunstigt koma.

Politiet fik meddelelse om ulykken lidt før klokken 15. Flere betjente rykkede ud for at klarlægge forløbet.

Kvindens mand kan ikke tale dansk. Han ringede derfor til en bekendt, som så kunne slå alarm til myndighederne.

/ritzau/