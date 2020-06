Det er ikke hver dag, man ser en nøgen mand have sex med en lolita-dukke klods op ad motorvejen.

En heldig - eller uheldig om man vil - kvinde fik dog netop muligheden for at se, hvordan dén seance foregår, da hun fredag eftermiddag kom kørende ad Sønderborg Motorvejen.

Ved rampen til en frakørsel bemærkede hun nemlig en nøgen mand i rabatten i færd med at udøve elskov med sin medbragte dukke.

Kvinden ringede med det samme til politiet for at melde hændelsen, men ifølge vagtchef ved Sydjyllands Politi, Erik Lindholdt, var kvinden ikke det mindste chokeret.

Tværtimod havde hun temmelig svært ved at fuldføre sin anmeldelse, fordi hun grinede så meget i telefonen.

Politiet valgte da også at undlade at rykke ud for at stoppe manden - det, af en simpel grund:

»Han ville formentlig være færdig, længe før vi kom,« lyder det fra vagtchefen.

Vagtchefen tilføjer, at selvom man kan smile af hændelsen, så er det ikke tilladt have sex - med eller uden lolitadukke - i rabatten til en motorvej.

»Det er både en overtrædelse af straffeloven og til fare for trafiksikkerheden.«

Om der er noget særligt over lige Sønderborg Motorvejen er uvist, men det er tilsyneladende ikke første gang denne sommer, at bilister har anmeldt et samleje i rabatten.

»Ja, det var faktisk også lige ved Sønderborg Motorvejen, nu du siger det. Der ville en yngre mand og en yngre kvinde lige benytte lejligheden til at være intime i nødsporet,« forklarer vagtchefen og tilføjer, at politiet rykkede ud og stoppede samlejet.

Om det er samme mand, der har været på spil to gange - og har en særlig forkærlighed for Sønderborg Motorvej - vides ikke.