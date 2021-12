Torsdag middag fik Østjyllands Politi flere anmeldelser fra borgere, der var blevet angrebet af en kvinde ved Møllevangs Allé i Aarhus V.

En 21-årig mand forklarede, hvordan han kom cyklende, da en kvinde med et håndklæde viklet om håret pludselig løb skrigende ind foran ham.

Hun begyndte derefter at sparke på hans cykel og på en cyklist, der kom kørende bagved. Hun sparkede også en fodgænger på benet.

På samme måde fortalte en 22-årig kvinde, at hun var blevet overfaldet af kvinden, da hun kom gående i samme område.

Her havde kvinden talt usammenhængende, og hun havde blandt andet beskyldt den 22-årige for at stjæle. Det var lige inden, hun pludselig slog den 22-årige i ansigtet og skubbede hende omkuld.

Da den 22-årige væltede, faldt hendes ene airpod ud af øret, og den tog kvinden og stak af fra stedet.

Den 22-årige kom dog ikke umiddelbart noget til.

Anmelderne har givet følgende signalement af kvinden:

• Dansk af udseende

• Ca. 20-25 år

• Ca. 170-175 cm, spinkel

• Havde uren hud

• Havde et hvidt og blåt håndklæde viklet om håret

• Bar en sort rygsæk med stribede tern

Kvinden var væk, da politiet ankom til stedet, men de efterforsker nu sagen nærmere.