Et større drama udspillede sig mandag eftermiddag i Bruuns Galleri.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Mandag klokken 16.25 sad en 21-årig mand og ventede på nogle pizzaer, han havde bestilt på en café i Bruuns Galleri i Aarhus, da en kvinde kom ind og bad om at låne et stik, så hun kunne oplade sin telefon.

Da kvinden ikke kunne fremvise et gyldigt coronapas, meddelte medarbejderen i cafeen, at de desværre ikke kunne hjælpe.

Den 21-årige mand har forklaret til politiet, at han derfor tilbød kvinden, at hun kunne gå med ham og låne et stik i den butik, hvor han arbejdede.

På vej hen til butikken blev stemningen dog underlig, og kvinden begyndte at tale grimt til manden, der derfor trak tilbuddet tilbage og gik retur mod cafeen.

Da han havde sat sig ned igen og ventede på sin mad, kom kvinden ind i cafeen og råbte, at hun skulle bruge en stikkontakt, hvorefter hun kastede et stykke pizza i hovedet på ham.

Det fik den 21-årige kvindelige medarbejder i cafeen til at reagere, og hun tog fat i kvinden for at eskortere hende ud.

I den forbindelse tog kvinden fat i medarbejderes skjortekrave og kradsede hende på kravebenet.

Kvinden satte sig herefter uden for cafeen, hvor hun blev kontaktet af en vagt, der oplyste hende om, at hun ikke var velkommen i Bruuns Galleri, og at hun skulle forlade centeret.

Kvinden rejste sig og gik med vagten mod udgangen, men pludselig ville hun ikke gå med mere, og hun vendte rundt for at gå retur ind i centeret.

Vagten tog derfor fat i kvinden og hjalp hende udenfor, hvor han slap taget i hende. Herefter vendte kvinden sig imod ham og spyttede efter hans ben. Kvinden forsøgte herefter at stikke af fra stedet, men blev tilbageholdt, mens der blev ringet efter politiet.

Da betjentene ankom til stedet, blev den 31-årige kvinde anholdt og sigtet for to tilfælde af vold, dels mod den 21-årige mand og mod den 21-årige kvindelige medarbejder, og for forsøg på vold mod vagten.