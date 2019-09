En bustur i Aarhus udviklede sig både dramatisk og voldeligt tirsdag eftermiddag.

Det hele startede med at en lille dreng kom til at træde en anden passager over tæerne.

En 23-årig kvinde steg på bussen ved Paludan-Müllers Vej i Aarhus V tirsdag eftermiddag ved 17.30-tiden sammen med sin søn og dennes kammerat.

Ifølge den 23-årige kvindes anmeldelse kom hendes søn i den forbindelse til at træde en kvindelig passager over tæerne.

Det blev den kvindelige buspassager så sur over, at hun ifølge anmelderen højlydt skældte både mor og søn ud inde i bussen.

De to kvinder endte i en diskussion - som endte voldeligt.

Ifølge flere vidner stak den kvindelige buspassager den 23-årige mor en 'hård lussing', skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Flere passagerer greb ind og fik stoppet skærmydslerne. Efterfølgende stod den 23-årige af bussen med de to børn.

Der blev taget et billede af kvinden, som slog, og Østjyllands Politi undersøger nu sagen nærmere.