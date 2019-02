Hvad der umiddelbart kan lyde som et billigt håndværkertilbud, kan meget vel ende med at koste dig dyrt og efterlade dig i et værre byggerod.

Sådan lyder advarslen fra Københavns Politi, der advarer mod irske håndværkere, som udgiver sig for at ville hjælpe, men hvor borgere ender med at blive snydt, skriver TV 2 Lorry.

I midten af sidste uge gik det ud over en ældre kvinde på Amager.

Engelsktalende håndværkertyper ringede på kvindens dør og tilbød at udskifte nogle få tagsten på hendes tag for 1000 kroner. Kvinden indvilligede, men det skulle vise sig at blive meget dyrere.

Mændene endte med at overbevise kvinden om, at der var mere galt med hendes tag, hvorfor hun betalte dem 30.000 kroner kontant. Men det stoppede ikke her.

Efter at mændene havde fjernet cirka halvdelen af alle tagstenene på den ene tagside, forlangte de yderligere 45.000 kroner for at færdiggøre arbejdet. Denne gang nægtede kvinden dog at betale, men så forlod mændene arbejdet, og de vendte aldrig tilbage. Nu står kvinden tilbage 30.000 kroner fattigere og med et stort hul i taget.

Hos Københavns Politi har man den seneste tid modtaget flere lignende anmeldelser, hvor fremgangsmåden har været den samme.

Derfor opfordrer man nu borgerne til at være ekstra opmærksomme, så de ikke ryger i den samme fælde som den ældre kvinde.

»Det er selvfølgelig noget, vi ser alvorligt på, når borgere i vores politikreds bliver snydt. Vi advarer derfor mod, at man tager imod sådan et tilbud, hvis man kan mærke, der er et eller andet, der ikke stemmer overens,« siger Peter Reisz, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Ifølge politiet er der flere ting, der kan indikere, at der er tale om et svindelnummer.

»Det er tit sådan noget, hvor der kommer nogle og retter henvendelse omkring, at der er et problem med ens hus, som man ikke kender til, og så skal de have kontant betaling for arbejdet. Det er de typiske indikationer på, at der noget galt,« siger Peter Reisz.

En tømrermester på Amager fik i fredags nys om sagen med kvinden, der var blevet snydt. Han vil nu give hende en hjælpende hånd, så hun kan få reetableret sit tag.