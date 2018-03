Midt- og Vestjyllands Politi beder om hjælp til at finde en kvinde, der har snydt flere ældre borgere i området.

Den 20. februar oplevede en 66-årig mand at få stjålet sin pung fra baglommen, da han handlede i Aldi på Skolevænget i Ringkøbing. Og det skulle vise sig, at det uheldige offer ikke var en enlig svale. Ved at kigge på overvågningsbillederne kunne politiet se, at den samme kvinde havde haft en finger med i spillet ved flere lignende tyverier i området, hvor ældre havde mistet deres værdier.

Tilmed optræder kvinden ligeledes på overvågningen fra en sag fra Kjellerup.

Kvinden beskrives som 35-40 år, 170-175 cm høj, spinkel kropsbygning og østeuropæisk af udseende.

Hun var iført jeans, et gråt halvlangt sjal, sorte støvler og en grå strikhue med kvast. Kvinden medbragte desuden sort håndtaske, lyder det fra politiet, der har frigivet billederne fra de to sager i håb om, at kvinden kan blive genkendt.

Borgere med oplysninger i sagen kan ringe til politiet på tlf. 114. Oplys gerne journalnummer 4100-75607-00125-18 ved henvendelser