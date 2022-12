Lyt til artiklen

Klokken otte i morges blev der ringet 112 fra Kirketorvet i Vejle.

Her var en kvinde blevet fundet liggende stærkt underafkølet.

»Hun bliver fundet underafkølet og kan ikke rigtig huske, hvad der er sket. Derfor kan vi ikke udelukke, at hun kan være blevet udsat for en forbrydelse. Derfor betragter vi det som en mulig kriminel handling og undersøger det mulige gerningssted,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jørn Bystrup.

Politiet har afspærret området og er tilstede med en indsatsleder.

»Vi er nødt til at sikre, hvad der er af video og spor,« siger Jørn Bystrup og tilføjer:

»Kvinden bevæger sig rundt i bylivet omking klokken 04.00 i nat og bliver så fundet her til morgen ved otte-tiden. Der bliver tilkaldt ambulance, og vi kører med ud på opgaven. Det er ikke normalt, at man bliver fundet uden hukommelse på den måde, så vi vil undersøge, om hun kan være blevet udsat for en sædelighedsforbrydelse.«

Der er tale om en 39-årig kvinde.

»Hun skønnedes at være påvirket, da hun blev fundet« siger Jørn Bystrup.

Kvinden havde ikke tilsrækkeligt tøj på i forhold til vejrliget, oplyser han.