Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 47-årig kvinde blev lørdag morgen fundet død.

Nu oplyser politiet, at de ikke kan udelukke, at der har været tale om en forbrydelse.

Lørdag morgen var Københavns Vestegns Politi massivt til stede i Albertslund, hvor en kvinde blev fundet død i området omkring Bryggerlængen.

Her oplyste vagtchefen til B.T., at »de undersøgte et mistænkeligt dødsfald.«

De pårørende til kvinden er underrettet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi, men de kan ikke oplyse mere om sagen på nuværende tidspunkt..

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På Fersk Gerning' her: