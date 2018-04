En nabo til den 34-årige formodede dræbte kvinde på Bornholm er ikke overrasket over, at politiet mandag aften fandt kvinden død på adressen.

Lis Jacobsen, der bor på Almindingensvej i Østermarie på Bornholm, fortæller, at det var et socialt udsat par, der boede i huset, der foruden kvinden husede en 51-årig mand, der er anholdt i sagen.

»Det er et hus, der hovedsageligt bliver brugt af socialt udsatte, for eksempel alkoholikere og narkomaner. Vi har set den anholdte og kvinden en gang i mellem, og han ligner én, der er yngre end 51-årig. Det overrasker mig, at han er så gammel. Men de er lidt udelukket fra samfundet,« siger hun og fortsætter:

»Det kommer ikke bag på os. Der kan man forvente lidt af hvert,« siger Lis Jacobsen.

Mandag aften klokken 22.26 modtog Bornholms Politi en anmeldelse fra den 51-årige mand om, at hans kæreste var død. Da politiet ankom til adressen anholdt de manden, da de formoder, at den 34-årige kvinde er blevet kvalt.

Henrik Pedersen, der også bor på Almindingensvej, fortæller, at parret flyttede ind for et halvt år siden fra Aakirkeby.

»De plejer at sidde om morgenen og drikke øl og tage piller. Så det er ret tragisk, at det skulle ende sådan,« siger Henrik Pedersen.

Han fortæller, at der tidligere har boet vagabonder på adressen, der har ødelagt huset.



Retten på Borholm

Tirsdag kl. 13 skal den 51-årige i grundlovsforhør i byretten i Rønne på Bornholm, hvor han er sigtet for drab. Det er endnu ukendt, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Samtidig er en retsmediciner på vej fra København til øen, og derfor går der en rum tid, før politiet ved mere om det formodede drab.