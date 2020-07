En ældre kvinde er fundet død i sit hjem i Gamløse på Orø, og politiet formoder, at hun har ligget der i flere måneder.

Det oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard i Midt- og Vestsjællands Politi.

Der er ifølge politiet »nogle omstændigheder, der gør, at politiet på nuværende tidspunkt ikke kan udelukke, at der er sket en forbrydelse.«

Bjørke Kierkegaard kan dog ikke umiddelbart komme nærmere, hvilke omstændigheder det er.

»Når vi ikke kan udelukke, at der kan være tale om en forbrydelse, så tager vi ikke nogen chancer, og så undersøger vi det med den store pakke,« siger han.

Det var sognefogeden på øen, som lørdag fandt kvinden på ejendommen, ligesom politiet modtog en anmeldelse fra en anden person, der fortalte om en mulig syg og hjælpeløs person på adressen, som ikke var set i nogen tid.

»Hun har ligget der i noget tid. Det er flere måneder.«

»Kvinden er ikke identificeret, så vi ved ikke præcis, hvem det er, men vi har en formodning om, at det er husets beboer. Det passer umiddelbart med den person, vi har fundet. Men det kræver, hun bliver identificeret af nogen, der kender hende,« siger Bjøke Kierkegaard.

Politiet er i gang med at undersøge stedet for at fastlægge den afdødes identitet, ligesom man er i gang med vidneafhøringer hos naboer og andre i nærområdet.

»Noget tyder på, at den person, der boede der, var en person, som levede lidt for sig selv,« siger han.

/ritzau/