Klokken 09.42 fik politiet en anmeldelse om et dødsfald på Kirkeallé i Gram. En kvinde har mistet livet.

En hjemmehjælper fandt onsdag morgen en ældre kvinde, som var brændt inde i sit rækkehus i Gram i Sønderjylland.

Det oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Klokken 09.42 modtager vi en anmeldelse via 112 om, at en beboer er brændt inde og ikke længere i live. Det viser sig, at der ikke længere er ild, men lejligheden har taget voldsomt skade, siger han.

Døre og vinduer var lukkede i lejligheden, så ilden gik angiveligt ud af sig selv.

Rækkehuset ligger på Kirkeallé i Gram.

Det ligger endnu ikke fast, hvad der forårsagede branden, men det er ikke umiddelbart politiets vurdering, at der ligger noget kriminelt bag.

Kvinden er ikke blevet endeligt identificeret.