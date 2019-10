En 57-årig kvinde blev tirsdag aften fundet død i en bil i Aarhus.

Det var en forbipasserende eller pårørende, der så kvinden sidde livløs i sin bil på Nordborggade på Langenæs og slog alarm.

Det skriver TV2 Østjylland.

Kort tid efter - 19:51 - blev kvinden erklæret død af en læge på stedet.

Lægen valgte dog at ringe til politiet, fordi der var tale om en forholdsvis ung kvinde, og det derfor virkede mærkeligt, at hun pludselig blev fundet død. Politiet rykkede ud for at undersøge stedet nærmere.

Onsdag skal et retsligt ligsyn undersøge, om der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

»Umiddelbart er der ikke noget mistænkeligt ved dødsfaldet, så havde vi reageret helt anderledes – blandt andet ved at tilkalde kriminalteknisk afdeling,« siger vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Kvindens pårørende er underrettet.