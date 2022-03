En kvinde blev lørdag morgen fundet død på en adresse i Mårslet syd for Aarhus. En 29-årig mand med relation til kvinden er anholdt.

Dødfaldet vurderes som værende mistænkeligt, hvorfor der er iværksat en drabsefterforskning, fortæller politiet i en pressemeddelelse.

Østjyllands Politi fik lørdag morgen klokken 07.22 via 112 en anmeldelse om, at en 33-årig kvinde var fundet død på adressen. Da politiet ankom til stedet, var der nogle omstændigheder, der gjorde, at dødsfaldet blev betragtet som mistænkeligt.

Østjyllands Politi iværksatte derfor straks en efterforskning, og herunder blev der afspærret et større område omkring det hus, hvor kvinden blev fundet, og politiet har hele morgen og formiddagen arbejdet på stedet.

Der er teknikere i blå dragter på stedet. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Der er teknikere i blå dragter på stedet. Foto: Presse-fotos.dk



På baggrund af den foreløbige efterforskning, er det politiets foreløbige vurdering, at kvinden kan være blevet dræbt.

Politiets undersøgelser på gerningsstedet medførte, at der blev foretaget anholdelse af en 29-årig mand. Den anholdte har relationer til den dræbte kvinde, oplyser politiet.



Østjyllands Politi er fortsat til stede i Mårslet og vil være det i nogle timer endnu. Af hensyn til den videre efterforskning kan politiet på nuværende tidspunkt ikke oplyse yderligere om sagen.

Kvindens pårørende er underrettet.

En sø i nærheden af adressen er blevet spærret af, viser billeder. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere En sø i nærheden af adressen er blevet spærret af, viser billeder. Foto: Presse-fotos.dk

En nabo fortæller til B.T., at vedkommende har set en mand blive ført ud i en DNA-dragt og kørt væk. Der er flere tekniske biler omkring adressen.

En drone, som politiet har med, har hængt over søen i noget tid nu, fortæller naboen også.

Der er teknikere i blå dragter på stedet, ligesom en betjent går rundt med en politihund, viser billeder.

Opdateres...