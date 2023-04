Lyt til artiklen

En 57-årig kvinde bliver frifundet for drabsforsøg mod sin eksmand, men kendt skyldig i grov vold.

Det slår Retten i Lyngby fredag eftermiddag fast.

»Vi var ikke enige,« siger dommeren, efter han har læst skyldskendelsen op. Tre nævninge ville frifinde kvinden for drabsforsøg, mens tre ville kende hende skyldig – og derfor faldt afgørelsen på et hængende hår ud til den tiltaltes fordel.

Alle var enige i, at kvinden i stedet skulle findes skyldig i grov vold.

På en forårsdag sidste år stak kvinden sin daværende mand flere steder på kroppen, herunder i halsen.

Selv har den 57-årige lagt vægt på, at hun ikke kan huske den voldsomme episode og, at hun var »ude af sin egen krop,« da det skete, ligesom hun nægtede at have til hensigt at dræbe sin mand.

Det fik hun således rettens ord for.

Retssalen er fredag fuld af pårørende til begge parter. Selv er manden, der blev stukket ned af sin ekskone, også mødt op.

Og det står helt klart, at han ikke er tilfreds med resultatet.

»Det er vanvittigt, at man kan blive frifundet for at have stukket et andet menneske ned. Det er fuldstændig sindssygt,« siger han i en kort kommentar til B.T., inden han forlader retslokalet tæt fulgt af rørte pårørende.

Kvinden blev foruden grov vold også kendt skyldig i tyveri og flere tilfælde af databedrageri.

Hvor lang tid kvinden skal bag tremmer, bliver besluttet 28. april.

B.T. følger sagen.