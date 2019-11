28-årige Kira Lilleeng efterlyses igen fredag af politiet, som mangler oplysninger. Hun er sidst set mandag.

Kira Lilleeng efterlyses stadig af Københavns Politi, der siden mandag har forsøgt at finde frem til, hvor den 28-årige forsvundne kvinde befinder sig.

Fredag har politiet offentliggjort nye overvågningsbilleder af hende fra mandag 4. november, hvor hun hæver penge ved Lån og Spar Bank på Amagerbrogade.

Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, siger, at politiet mangler oplysninger.

Der er indtil videre ikke tegn på, at der ligger en forbrydelse bag.

- Det kigger vi selvfølgelig også på, men lige nu er der ikke noget, der indikerer det.

- Vi har været ude af mange forskellige linjer for at finde ud af, hvad der kunne være til grund for det her. Men vi har ikke rigtig noget at gå ud fra lige nu. Vi mangler oplysninger, siger Brian Belling.

Onsdag efterlyste politiet hende også, men man håber at få flere informationer ved fredagens efterlysning.

- Det gør vi for lige at ruske lidt op. Vi mangler henvendelser. Det kan være nogen, der kender hende, og ved om hun måske tager i sommerhus engang imellem eller et eller andet.

- Vi undersøger videoovervågning, og hvor hendes telefon har været. Det har ikke givet noget. Vi har også været ude med hunde for at søge i grønne områder, men det har ikke givet os noget, siger Brian Belling.

Kira Lilleeng er sidst set mandag 4. november kort før klokken 17 ved Byglandsgade på Amager.

Hun beskrives som 158-161 centimeter høj og etnisk dansk af udseende. Hun bærer højst sandsynligt en grå frakke og en sort taske.

/ritzau/