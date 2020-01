En kvinde faldt lørdag eftermiddag i vandet ved Trelde Næs nord for Fredericia.

Derfor igangsatte Sydøstjyllands Politi en større redningsaktion i området med blandt andet læge, dykker, højderedningsberedskab, politi og både.

Omkring 17.40 oplyser vagtchef, Jesper Brian Jensen, dog at de har indstillet aktionen.

»Vi har opgivet at finde hende, fordi der er så stærk strøm derude,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at redningsaktionen blev indstillet klokken 16.30, da man vurderede, at vedkommende på dette tidspunkt ville have ligget så længe i vandet, at chancen for at overleve var minimal.

Klokken 17.35 indstillede også beredskabsstyrelsen deres eftersøgning med en scanningsbåd, der var sat ind for at hjælpe med at lede efter personen på havbunden.

Kort efter klokken 21.00 skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter, at kvinden endnu ikke er fundet.

Politiets undersøgelser har fastlagt, at der er tale om en ulykkelig hændelse.

De pårørende er underrettet.

Sydøstjyllands Politi modtog klokken 14.00 lørdag en anmeldelse fra nogle borgere, der var ude at gå.

De havde set en person falde ned af en skrænt og forsvinde i vandet.

Derfor blev en større redningsaktion sat igang.