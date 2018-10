Fredag efterlyste Københavns Politi en 62-årig kvinde, der havde været forsvundet siden i onsdags.

Men nu er der godt nyt. Den 62-årige kvinde fra Dragør på Sjælland er blevet fundet og forenet med sine pårørende.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Den savnede 62 årige kvinde fra Dragør er fundet og forenet med sine pårørende. Tak til alle som udviste interesse for sagen. Der er ikke yderligere oplysninger i sagen. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 6. oktober 2018

Kvinden blev altså efterlyst af politiet fredag formiddag efter at have været væk to dage. Politiet bragte i den forbindelse et billede af kvinden og oplyste, at hun var kraftig af bygning med kort og brunt hår.

B.T. har forsøgt at få en uddybning fra Københavns Politi, men vagtchefen oplyser, at politikredsen ingen kommentarer har.