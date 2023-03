Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Sverige har et gruopvækkende fund ført til, at en norsk mand er blevet anholdt.

Han er mistænkt for at have dræbt sin kvindelige partner. Og for at have skjult hendes jordiske rester i en fryser. I årevis.

Det skriver Aftonbladet og norske Dagbladet. Sidstnævnte har blandt andre talt med Karin Rosander, der er kommunikationsdirektør ved den svenske anklagemyndighed.

»Foreløbige undersøgelser peger på, at kvinden har været død i flere år. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at hun har ligget i fryseren hele tiden.«

Kvinden havde forud for fundet været forsvundet i årevis, og torsdag førte ukendte omstændigheder altså til, at hun blev fundet.

I samme forbindelse blev manden kørt til hospitalet og siden sigtet for at have dræbt hende. Umiddelbart nægter han sig skyldig, men hans forsvarer ønsker for nuværende ikke at uddybe, hvad han og hans klient har talt om.

Foruden drab er den ældre herre også blevet sigtet for usømmelig omgang med lig.

Senest søndag middag skal han fremstilles i et grundlovsforhør, såfremt anklagemyndigheden vil have ham varetægtsfængslet.

Hvornår forbrydelserne skulle være begået, er foreløbigt uvist. En nabo til den sigtede fortæller til Aftonbladet, at hun tidligere havde set den norske mand med en kvinde – men at det var mange år siden.

Videre lyder det, at manden levede et på mange måder isoleret liv.

»Han holder sig for sig selv og har gardinerne trukket for. Hvis vi kører forbi og hilser, hilser han ikke tilbage.«

Politiet har overfor Aftonbladet bekræftet, at manden og den afdøde kendte hinanden. Detaljerne om deres relation holder politiet dog for sig selv for nuværende.