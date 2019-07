Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyste søndag en 63-årig kvinde.

Hun forsvandt fra sygehuset i Aabenraa kort før midnat, og da hun stadig ikke var dukket op søndag, blev hun meldt savnet.

Klokken 15.36 oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at kvinden er fundet i god behold.

Den 63-årige kvinde var netop blevet behandlet på sygehusets skadestue, men da Flextransporten skulle hente hende, var hun forsvundet.

»Det mærkelige er, at alle hendes ejendele stadig var på skadestuen. Det skaber bekymring og er årsagen til, at vi efterlyser hende,« sagde vagtchef, Erik Lindholdt, tidligere på dagen til B.T.

Politiet oplyste søndag formiddag på at Twitter, at den 63-årige kvinde burde være til at genkende.

Politiet arbejdede ud fra den teori, at kvinden ikke nødvendigvis er nået langt væk.

»Hun var meget træt, så måske har hun lagt sig til at sove et sted på skadestuen,« sagde Erik Lindholdt.