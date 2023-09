I det tidligere morgengry var området ved Nørregade i Ringsted spærret af med polititape, mens hunde snusende ledte efter beviser.

Politiet havde modtaget en anmeldelse fra en kvinde, der var blevet antastet af en mand. Efter afhøring af kvinden står det nu klart, at politiet efterforsker et voldtægtsforsøg.

Det skriver Sjællands Medier, der har talt med vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Sonny Bonde.

»Vi har haft en hændelse, hvor en kvinde i 20erne er blevet antastet af en mand. Vi er ved at afklare hændelsesforløbet, men efter kvindens forklaring formoder vi, at det er et voldtægtsforsøg,« siger han.

Samme vagtchef fortalte tidligere lørdag til B.T., at anmeldelsen af episoden landede hos politiet klokken 05.45.

Ikke længere efter rykkede man ud til området ved Ringsted Outlet, hvor der blev sat afspærringstape op. Med sig havde man også hunde for at sikre spor.

Tidligere fortalte vagtchefen, at man desuden ville indhente eventuel overvågningsvideo fra området, ligesom man også planlagde af afhøre den forurettede kvinde.

Det er nu gjort, og hun har beskrevet gerningsmanden som værende omkring de 20 år gammel, 165 høj, slank af bygning og med brunt hår, skriver Sjællandske Medier.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.