I starten af 2021 oplevede en kvinde pludselig at blive kontaktet af flere mænd, der ville købe sex af hende.

Det gik endda så vidt, at flere dukkede op på kvindens mors adresse, hvor de bankede på døren og spurgte efter en prostitueret.

Ifølge politiet kom mændenes interesse for den unge kvinde ud af det blå.

I næste uge sidder en 26-årig mand i retten i København.

Han er tiltalt for at have oprettet falske profiler på hjemmesiderne scor.dk og escortside.dk i kvindens navn.

Ifølge sagens anklageskrift, som B.T. er i besiddelse af, brugte den 26-årige den unge kvindens telefonnummer og kvindens mors adresse til oprettelsen af profilerne på hjemmesiderne.

Samtidig mener politiet, at han videregav kvindens kontoer på sociale medier som Snapchat og Instagram på profilerne – alt sammen for at sælge sex.

I anklageskriftet fremgår det, at han skulle have skrevet på escortside.dk:

»Kort om mig: Ung, smuk og fræk med afstemning som elsker især at få den hårdt. Jeg er mest til ældre mænd, men er interesseret i det hele.«

»Eksperimentere i sexlivet og er lige mig og har høje lyster. Gruppesex er også noget, jeg gerne vil opleve. Jeg er åben for alt og næsten alle mine lyster gør, at jeg ikke så kredsen. For mere info skal du være velkommen til at kontakte mig på dette telefon nummer …«.

Flere mænd skulle være mødt op på morens adresse for at have sex med den unge kvinde.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra mandens forsvarsadvokat om, hvordan den 26-årige forholder sig til tiltalen.