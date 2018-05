Video: presse-fotos.dk

Midt- og Vestsjællands Politi søger vidner til et drabsforsøg mod en 43-årig kvinde i hendes eget hus på Olsbækhave i Greve klokken 2.55 natten til fredag. Gerningsmanden er stadig på fri fod.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at kvinden blev udsat for så grov vold af en mand iført elefanthue, at politiet behandler sagen som et drabsforsøg. Kvindens mindreårige datter var til stede i huset, da det skete.

»Det er omstændighederne og den vold, offeret blev udsat for, som får os til at karakterisere det som et drabsforsøg,« siger kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen til BT.

Den 43-årige kvinde er indlagt på sygehuset, men uden for livsfare. Af hensynet til efterforskningen vil Carsten Andersen endnu ikke uddybe, hvilke skader, hun pådrog sig under overfaldet. Men det har endnu ikke været muligt at afhøre hende.

Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde gerningsmanden, som bar en elefanthue, mørk langærmet trøje, blå jeans under drabsforsøget. Han er stadig på fri fod.

»Vi erkender blankt, at vi i øjeblikket ikke har meget at gå efter. Derfor vil vi meget gerne tale med vidner, der har hørt eller set noget i nat eller har en idé om, hvem der kunne stå bag overfaldet,« siger Carsten Andersen.

Politiet kender endnu ikke motivet bag drabsforsøget, men har natten igennem undersøgt gerningsstedet.

»Vi er stadig til stede med kriminalteknikere, hundepatruljer, efterforskere og betjente,« siger Carsten Andersen.

Har du oplysninger i sagen, skal du kontakte Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.