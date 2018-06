Fire gange er ældre mennesker på Bornholm blevet ringet op af en kvinde, der under dække af at være fra en fagforening forsøger at franarre kortoplysninger fra sine ofre.

Torsdag var den gal igen. Kvinden, der beskrives som 'veltalende og overbevisende', kontaktede to bornholmske borgere med meldingen om, at de havde penge til gode i en fagforening. Kvinden lykkedes i begge tilfælde med at lokke kortoplysninger ud af sine to kvindelige ofre, men den ene nåede at spærre kortet, inden det blev misbrugt, oplyser Bornholms Politi i sin døgnrapport.

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved politiet, Eva Bundegaard, er der tale om forskellige fagforeninger. Politiet ønsker ikke at oplyse hvilke, men i det ene af tilfældene havde kvinden, der blev ringet op, været medlem af den pågældende fagforening. Ifølge den ene anmelder taler kvinden med jysk accent. Politiet opfordrer borgerne til at være på vagt.

»Vi opfordrer til, at man aldrig udleverer personlige oplysninger som kortoplysninger og CPR-nummer,« siger Eva Bundegaard til B.T.

Nogle af opkaldene har været fra hemmeligt nummer, mens der blev vist et nummer ved i hvert fald ét tilfælde. Det var dog ikke umiddelbart muligt at finde ud af, hvem der ejede det, men politiet tager sagen ganske alvorligt.

»Vi prøver nogle forskellige ting, men det vil jeg ikke fortælle nu,« tilføjer Eva Bundegaard.