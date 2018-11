En 27-årig kvinde og tre mænd i begyndelsen af 30’erne er tiltalt for en grusom gruppevoldtægt af en 42-årig kvinde i Kongens Have i Odense.

Det var først og fremmest den 27-årige kvinde, som aktivt førte an mod offeret med brutal og afstumpet vold, grov fysisk tvang samt trusler om mere af samme skuffe, hvis det sagesløse offer ikke makkede ret.

Sammen med en 34-årig tiltalt mand var den 27-årige kvinde den, som ansporede de to andre tiltalte til at voldtage den 42-årige kvinde.

Hun blev blandt andet bundet på hænder og fødder, blev kneblet med en klud i munden, fik et klæde lagt om sin hals og stranguleret, så hun ikke kunne trække vejret, samtidig med at hun blev udsat for den ene seksuelle ydmygelse efter den anden.

Tre kvindelige voldtægtsofre mødes med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at komme med forslag til, hvordan forhold for voldtægtsofre kan forbedres. Vis mere

De frygtelige detaljer fremgår af sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i.

Overgrebet mod den 42-årige kvinde skete i tidsrummet omkring klokken 0.30 natten til den 5. juni i år i parken, der ligger lige over for Odense Banegård Center i hjertet af byen.

Kvinden på 27 og mændene på henholdsvis 33, 33 og 34 år bliver i næste uge stillet for et nævningeting ved Retten i Odense.

Her vil anklagemyndigheden kræve ikke under fire års fængsel til hver af dem.

Voldtægtsofre: Sådan kan du hjælpe os Pape Liv Lykke Schubert, 31 år, studerende Som teenager blev Liv Lykke Schubert offer for en overfaldsvoldtægt begået mod hende af en fremmed. Hun anmeldte voldtægten med det samme, men oplevede mødet med politiet som et nyt overgreb. Liv Lykke Schubert husker, at det føltes som om, politiet prøvede at få hende til at indrømme, at det hele var løgn. Liv’s råd til Søren Pape De politifolk, der afhører ofre for voldtægt, bør altid starte med at informere offeret om, at de tror på, hvad han/hun fortæller dem, og forklare, at det kan være nødvendigt, de stiller spørgsmål, som kan virke hårde, men at det ikke handler om, de ikke tror på offeret.

Politikerne skal se på en lov omkring aktivt samtykke og uagtsomt voldtægt. Der skal have været et ja, og fraværet af et nej er ikke ensbetydende med et ja. Emilie Riddersholm, 19 år, lige blevet student I påsken 2017 blev Emilie Riddersholm udsat for en voldtægt efter en bytur. Hun anmeldte overgrebet med det samme og havde en god oplevelse med politiet. I retten er Emilie Riddersholm igennem flere timelange afhøringer, der påvirker hende meget negativt. I dag fortryder hun, at hun anmeldte overgrebet. Emilies råd til Søren Pape Bedre information fra det øjeblik en voldtægt anmeldes, så man som offer føler, man ved, hvad der skal ske. Både fra politi og retsvæsen. Blandt andet grundig gennemgang af, hvordan en retssag foregår, og hvad man som offer kan forvente, inden retssagen starter.

Forståelse i retten for, at det som offer kan være svært at skulle genopleve og fortælle om en voldtægt, og at der derfor tages hensyn under afhøringer.

Forståelse for, at man som offer ikke ønsker at møde den tiltalte, hans venner eller familie i retten, og at retten derfor sørger for, at det ikke sker. Tannie, 47 år, sygemeldt Tannie har siden hun var barn været udsat for seksuelt misbrug af sin far. I 2016 blev Tannies far idømt seks års ubetinget fængsel ved Landsretten for sine overgreb mod Tannie. Det årelange misbrug har haft alvorlige konsekvenser for Tannie, og hun lever i dag i konstant angst for, at hendes far skal opsøge hende og hævne sig. Tannies råd til Søren Pape Tilbud til ofre, der lever i frygt for den personer, de anmelder, om hjælp til at leve under beskyttelse. Før, under og efter en retssag.

Når retssagen er slut, og der falder dom, bør det som offer være muligt at få at vide, hvornår den dømte bliver får ledsaget udgang, uledsaget udgang, bliver prøveløsladt og lignende.

De fire tiltalte og offeret kender hinanden i forvejen, men præcis hvilken relation de har til hinanden, ønsker anklager ved Fyns Politi, Stephanie Ullum Reby, først at komme ind på i retten.

Der er afsat i alt fire dage til nævningetinget.

Sagens yderst grove karakter er usædvanlig i sig selv. Ligesom det er usædvanligt, at en kvinde på denne måde er direkte involveret i en voldtægtssag.

Tre af de tiltalte blev anholdt dagen efter gruppevoldtægten, mens en fjerde - den 34-årige - blev anholdt en uge senere.

Hidtil har sagen kørt for lukkede døre og har ikke været kendt af offentligheden.

Dét, der mest af alt ligner en seksuel afstraffelse, skete ifølge anklageskriftet efter forudgående aftale eller i fælles forståelse mellem de fire tiltalte.

Det var den 27-årige kvinde og den 34-årige mand, der tog initiativet til afstraffelsen og tilskyndede de to 33-årige til at voldtage det sagesløse offer oralt og vaginalt.

Først blev den 42-årige kvinde slået og sparket i hovedet og på kroppen af de to førstnævnte, som førte an i ydmygelserne, mens de to 33-årige holdt hende fast.

Derefter blev hun bundet på hænder og fødder og fik flået det meste af sit tøj af. Den 34-årige tiltalte mand strammede to gange efter hinanden et klæde så hårdt om offerets hals, at hun ikke kunne trække vejret, mens den 27-årige kvinde med fysisk vold holdt ofrets hoved nede, så hun blev tvunget til oralsex på en af de andre mænd.

Ligesom hun også blev tvunget til at tage på en af de andre mænd.

Derefter blev den bundne 42-årige kvinde kneblet med en klud i munden og voldtaget vaginalt af de to 33-årige, mens de to øvrige overværede overgrebet. Alle tiltalte har siddet varetægtsfængslet, siden de blev fremstillet i grundlovsforhør i et lukket retsmøde.

Første dag i nævningesagen er den 4. december. Der ventes at falde dom ti dage senere.