En 51-årig er fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand, efter at der udbrød brand i rækkehus i Karup.

En kvinde på 51 år er i kritisk tilstand efter en brand i et rækkehus på Lindevej i den midtjyske by Karup søndag morgen.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til TV Midtvest.

Kvinden er grundet sin tilstand blevet fløjet til Rigshospitalet i København med en lægehelikopter.

Branden menes at være opstået i et køkken, og den brændte så hurtigt, at den næsten nåede at gå ud af sig selv, oplyser Midtjysk Brand & Redning til TV Midtvest.

Da brandfolkene begyndte at lufte ud i rækkehuset, fandt man den 51-årige kvinde livløs.

Der var ingen andre beboere i rækkehuset.

/ritzau/