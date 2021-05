En 56-årig kvinde er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke i Sindal øst for Hjørring tidlig lørdag morgen.

»Hun er fløjet i lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital,« siger vagthavende ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Han har ikke endnu overblik over, hvilke skader, kvinden pådrog sig i ulykken, men tilføjer, at de ikke er livstruende.

Ulykken skete kort før klokken 07.00 lørdag morgen og blev anmeldt via alarmcentralen på telefon 112.

Her kom kvinden kørende ad Jerupvej, men da hun skulle krydse Oremosevej overså hun tilsyneladende en anden bil, som havde en 22-årig mand bag rattet.

Den mandlige bilist kunne ikke nå at bremse ned, før det var for sent.

»Han kører ind i siden på hendes bil,« fortæller Mads Hessellund.

Den 22-årige kom lettere til skade i ulykken, og er blevet kørt på Hjørring Sygehus med ambulance.

Krydset Jerupvej/Oremosevej er delvist spærret, idet en bilinspektør stadig er i gang med at lave undersøgelser på ulykkesstedet.

»Det er muligt at passere stedet. Der er ikke meget trafik en lørdag morgen, så der er ingen problemer med kø,« fortæller vagtchefen.