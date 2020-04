En kvinde fik sig noget af en overraskelse, da hun søndag tog til Langelinie i Rødby for at fiske.

Da det et stykke tid inde i fisketuren rykkede i linen, var det nemlig ikke - som håbet - en fisk hun havde fået på krogen.

I stedet var det en såkaldt ernerga granat (en granat, som sættes på enden af et gevær, og som hjemmeværnet særligt brugte efter anden verdenskrig, red.), oplyser Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi i deres døgnrapport.

Kvinden ringede derfor med det samme og anmeldte sagen til politiet.

»I denne type sager, er det fast procedure, at vi får anmelderen til at tage et billede, som vi sender videre til forsvarets bomberyddere, som så identificerer, hvad det er, og om det er farligt,« siger Morten Kronbo, politikommissær i Nykøbing Falsters Politi og tilføjer:

»Det gjorde vi selvfølgelig også i denne sag, og det blev hurtigt konkluderet, at der var tale om en granat, som potentielt kunne være farlig.«

Det blev også vurderet, at granaten med stor sandsynlighed havde mange år på bagen.

Derfor sendte det lokale politi en vogn til området, og holdte offentligheden på afstand, indtil forsvarets bomberyddere nåede frem og tog hånd om granaten på behørig vis.