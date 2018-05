En brutal rocker-afstraffelse i Dyrehaven, der nær havde kostet en udstødt HA-rocker livet, spøgte tavst i kulissen, da en 30-årig kvinde tirsdag eftermiddag blev idømt tre et halvt års fængsel for at have skjult otte pistoler med tilhørende ammunition i en lejlighed på Frederiksberg.

Politiet fandt de otte skydevåben, da fem politifolk om aftenen 13. januar i år slog til mod en lejlighed på Seedorffs Vænge. Her boede den 30-årige Karima Selatnia sammen med sine forældre, og politiet havde angiveligt fået et tip om, at der fandtes en større mængde kokain i lejligheden.

Narko fandt politifolkene dog intet af, men i en kasse under en seng på kvindens værelse fandt betjentene en grøn Paco Rabanne-taske, der viste sig at indeholde en plasticpose med de otte pistoler af mærket Glock. Den 30-årige kvinde var på det tidspunkt ikke hjemme, men efter at moderen havde ringet efter hende, dukkede hun hurtigt op og blev straks anholdt.



Ved retssagen tirsdag indrømmede hun at have rørt ved pistolernes indpakning, men de var ikke hendes, forsikrede hun. I stedet skød hun skylden på hendes 47-årige ekskæreste - et udstødt medlem af rockerklubben Hells Angels. Hans tilværelse blev for to år tæsket i stykker med køller, da han 26. maj 2016 brutalt blev overfaldet og afstraffet med køller i en sådan grad, at han i fire uger efter svævede mellem liv og død.

Da han blev fundet liggende i en blodpøl i Dyrehaven nord for København, var han i bogstaveligste forstand slået til ukendelighed. Nærmest hele den øverste del af hans hoved var brækket, så han i dag har fået indopereret en titaniumplade i kraniet, har fået fjernet noget af hjernen og har 80 pct. nedsat syn. Efter næsten en måneds ophold på intensiv afdeling kunne han begynde at trække vejret selv, og siden fulgte en langvarig genoptræning i først kørestol og siden på krykker.

"Det er hans pistoler, som lå på mit værelse. Han fik lov at bo hjemme hos os, efter at han var kommet rimelig meget til skade. Da han blev udskrevet, ville hans familie ikke have noget med ham at gøre. Han kunne ikke se og havde tegneplade, så jeg havde ikke hjerte til at smide ham ud," fortalte den 30-årige kvinde.

Eksrockeren blev til sidst hjemløs, men fik lov til at have nogle ting liggende i sin i den tidligere svigerfamilies lejlighed. Ifølge kvinden altså også tasken med de otte pistoler, hvoraf den ene var skarpladt.

Ifølge kvindens forklaring blev hun skrækslagen, da hun ved et tilfælde opdagede pistolerne, men eksrockeren truede hende angiveligt til at tie stille.

"Han syntes bare, at jeg skulle holde min kæft, hvis ikke der skulle ske min familie noget. Og jeg turde heller ikke kontakte politiet. Når det gælder min families sikkerhed, gør jeg alt for at beskytte dem," lød det fra kvinden.

Hun brød ligesom sin familie sammen i tårer, da domsmandsretten idømte hende tre et halvt års fængsel.

»Undskyld, Papa, og undskyld mor,« lød det snøftende fra hende, inden hun blev ført væk fra retten af to fængselsbetjente.

Den dømte kvinde har tidligere været kæreste med en 47-årig, tidligere HA-rocker, der for to år siden blev slået til plukfisk. Han er tidligere straffet for blandt andet våbenbesiddelse, og blev under bandekrigen i 2009 anholdt med to skarpladte våben hos sig. Han var indkaldt som vidne, men ønskede ikke at afgive forklaring foran domsmandsretten, fordi hans advokat ikke var mødt op. Foto: Uffe Weng