En ældre kvinde fra Slagelse-egnen fortryder sikkert bittert, at hun torsdag eftermiddag tog sin telefon.

Opkaldet resulterede nemlig i, at hun blev udsat for ældresnyd. En udbredt kriminalitetsform, hvor svindlere ringer ældre op og giver sig ud for at være fra banken eller politiet.

Kvinden blev bildt ind af en mand over telefonen, at hendes konto var ved at blive misbrugt.

Manden fortalte også, at gerningsmændene kendte kvindens adresse, og at hun derfor også risikerede, at de kom og stjal hendes smykker.

Snu, som var manden var, tilbød han at sende en mand ud for at hente den ældre kvindes smykker og hendes hævekort.

Kort efter ringede det på døren, og den ældre kvinde udleverede smykkerne og hævekortet til manden, hun troede var fra banken.

Det var han selvfølgelig ikke. Han var derimod en bedrager, der stak af med kvindens ejendele, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i sin døgnrapport.

»HUSK: Banken vil aldrig komme hjem til dig for at hente hverken kort eller smykker. Hvis der dukker en person op ved din dør, som du ikke kender, så luk ikke vedkommende ind. Og udlever aldring dit betalingskort eller kode,« skriver politikredsen.

Gode råd mod ældresnyd Politiet har følgende gode råd og opfordrer folk til at snakke med deres ældre familiemedlemmer om dem: Vær skeptisk, hvis du får et uventet opkald.

Husk at banken aldrig vil bede dig udlevere følsomme oplysninger over telefonen.

Politiet eller banken kommer heller aldrig forbi dit hjem for at hente et dankort – så undlad at lukke op.

Få evt. navnet på den person, der ringer, og ring så tilbage til bankens hovednummer og spørg efter personen.

Udlever aldrig dit betalingskort eller din kode

Overvej at blive fjernet fra Krak.

Overvej, hvad du deler af personlige oplysninger på sociale medier.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Nabopolitikredsen Midt- og Vestsjællands Politi kortlagde sidste år i en undersøgelse, hvordan de kriminelle, der står bag bedrageri af ældre, arbejder.

Undersøgelsen viste, at ofrene typisk er mellem 74 og 94 år. Der er ofte tale om kvinder, og de bor helt overvejende alene.

»Det er vores indtryk, at gerningsmændene via Krak og lignende finder personer, der har navne, som viser, at de kan være fra den ældre generation. Derfor har vi blandt andet set flere med navnet Else blandt ofrene. I nogle tilfælde finder svindlerne så også via Facebook oplysninger om personernes fødselsdato«, udtalte Randi Mortensen fra det kriminalpræventive sekretariat i Midt- og Vestsjællands Politi i forbindelse med undersøgelsen.

I Østjylland rejste politiet i december sidste år tiltalte mod fire unge mænd i en omfattende sag, hvor flere end 400 ældre personer på tværs af landet blevet snydt og bedraget for millioner af kroner.

