En 29-årig kvinde fra Randers har taget fusen på folk mindst 72 gange, og det betyder nu, at hun skal i fængsel.

Kvinden har overtrådt reglerne før, og det har man lagt vægt på i beslutningen om at fængsle hende.

Ifølge Østjyllands Politi har hun mindst 72 gange solgt børnetøj og udstyr uden nogensinde at have været i besiddelse af varerne eller haft vilje til at sende dem.

Priserne har været alt fra omkring 150 kroner for puslepuder til op mod 2.200 kroner for barne- og klapvogne.

Oprindeligt blev kvinden anholdt og varetægtsfængslet, da man havde identificeret 49 forhold, men en større undersøgelse fra Østjyllands Politis sektion for økonomisk kriminalitet fandt mere.

'Via kontooversigter har vi kunnet identificere en række overførsler - typisk mindre beløb i størrelsesordenen 200 til 500 kroner,' fortæller politikommissær Lasse Nielsen Dyrberg i en pressemeddelelse, hvor han tilføjer:

'Vi har sporet pengene tilbage til afsenderne og taget kontakt til dem for at høre, om de havde overført penge for en vare, de aldrig havde modtaget, hvilket de så kunne bekræfte.'

Flere personer besluttede ikke at anmelde bedrageriet, fordi de mente, at der var tale om småbeløb.

'Men denne her sag er jo et godt eksempel på, at man kan være én af mange, der er blevet snydt af den samme person,' siger Lasse Nielsen Dyrberg.

Kvinden har svindlet for omkring 35.000 kroner, og det er blandt andet via app’en Reshopper, at hun har gjort det.

Kvinden valgte at tilstå det hele, og hun endte med en straf på otte måneders ubetinget fængsel.

Her er de 71 dage en reststraf fra en tidligere dom.