En 21-årig kvinde begik ifølge politiet et livsfarligt overfald i en trappeopgang i Odense lørdag aften.

Det var med det formål at dræbe, at en 21-årig kvinde lørdag aften stak en 20-årig kvinde seks gange med en kniv i Odense.

Det mener i hvert fald politiet, som anholdt den formodede gerningsmand lørdag klokken 20.30.

Søndag har den 21-årige kvinde været fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Her har en dommer besluttet at varetægtsfængsle hende frem til 12. maj. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge mediet er hun sigtet for mindst seks gange at have stukket offeret i ryggen med en kniv for at dræbe.

Overfaldet fandt sted i en trappeopgang i Skt. Knuds Gade.

Det 20-årige offer var efterfølgende i kritisk tilstand og blev opereret.

Søndag morgen oplyste vagtchef ved Fyn Politi Lars Thede til Ritzau, at kvindens tilstand var stabil.

Politiet har ikke kunnet udtale sig om motivet til det voldsomme overfald, men vagtchefen har fortalt, at der ikke var tale om et tilfældigt offer.

- Der er en eller anden relation mellem de to kvinder, og der er gået noget forud for knivstikkeriet, sagde vagtchefen.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Det er uvist, hvordan den 21-årige forholder sig til sigtelsen mod hende.

