Gennem flere måneder har en 23-årig kvinde på Fyn fastholdt sin toårige søn i et sygdomsforløb og har gentagne gange forsøgt at gøre ham syg.

I det mest grelle tilfælde bragte hun den lille dreng i livsfare.

Sådan lød anklagen tirsdag ved et grundlovsforhør i Odense, hvor kvinden blev varetægtsfængslet i en måned. En afgørelse, hun kærede til Østre Landstet.

Det skriver Fyens.dk.

Kvinden er konkret anklaget for gennem tre måneder at have forsøgt at få sin søn til at virke syg, beretter Fyens.dk fra det grundlovsforhør, der skete for lukkede døre.

I marts, april og maj sørgede hun for, at den lille dreng blev indlagt på Odense Universitetshospital, Kolding Sygehus og Aarhus Universitetshospital.

Det gjorde hun angiveligt ved at give sygeplejersker urinprøver, som var af ældre dato og inficerede.

Helt galt gik det den 26. maj.

På Skejby Sygehus tilførte kvinden inficeret urin i barnets drop – og bragte ham i livsfare, lyder anklagen.

Herefter sendte sygehuset en underretning til kommunen, der meldte sagen til politiet.

Drengen befinder sig nu hos sin far, som den fængslede kvinde boede sammen med.

Der er dog ingen mistanke rettet mod drengens far.