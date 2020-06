Torsdag er der faldet dom i sag mod 24-årig, der opfylder kriterierne for syndromet Münchhausen by proxy.

En 24-årig kvinde idømmes to et halvt års fængsel for vanrøgt og mishandling af sin søn, der under mishandlingen var 1-2 år gammel.

Det oplyser Fyns Politi.

Mishandlingen er pågået i perioden 1. juni 2018 til 1. juni 2019.

Kvinden gennemgik en mentalundersøgelse i slutningen af 2019, hvor det blev konstateret, at hun opfyldte kriterierne for syndromet Münchhausen by proxy.

Den lidelse handler om, at man forsætligt påfører sit barn skade eller symptomer.

Mishandlingen og vanrøgten blev opdaget, da personalet ved Aarhus Universitetshospital havde fået mistanke om, at noget kriminelt kunne være i gære.

Hospitalet tog kontakt til Middelfart Kommune, som overleverede sagen til Fyns Politi den 3. juni.

Samme dag blev kvinden anholdt.

Politiet oplyser, at sygdomshistorierne, kvinden opdigtede, medførte, at barnet var igennem en række unødvendige lægebesøg og indlæggelser. Han fik medicin, selv om han ikke behøvede det, og til sidst i forløbet sprøjtede kvinden urin direkte ind i drengens blodårer.

Retten har dog fundet, at kvinden er egnet til normal fængselsstraf. Hun er altså ikke erklæret sindssyg.

Anklager Maria Blomsterberg gik efter en straf på tre år og otte måneders fængsel.

Straffen er en del mindre. Men det er ikke nødvendigvis så skuffende, siger Maria Blomsterberg.

Domfældelsen er nemlig i overensstemmelse med anklageskriftet.

- Det, der er størst fokus på, er, om hun er dømt efter anklageskriftet. Det er hun. Jeg synes ikke, man kan være utilfreds, siger hun.

Det er endnu for tidligt at sige, om man vil anke dommen til højere straf, fortæller hun.

- Det kan jeg ikke sige så hurtigt efter. Det må jeg lige have op til overvejelse. Dommen skal lige bundfælde sig, siger Maria Blomsterberg.

/ritzau/