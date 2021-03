En 30-årig mor til to er ved Københavns Byret blevet idømt to års fængsel for at have opfordret til vold ved en demonstration 9. januar, hvor hun holdt en tale.

Dommen er blevet afsagt fredag af en enig domsmandsret.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten har nemlig taget en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og giver retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

Demonstrationen var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

- Coronabestmmelsen om dobbelt straf finder anvendelse, siger retsformanden ved domsafsigelsen.

- Uden denne regel skulle straffen have været et års fængsel, siger han videre og uddyber, at der er lagt vægt på kvindens ytringer og handlinger i forbindelse med demonstrationen.

Artiklen opdateres...