En kvinde i 60'ernes straf bortfalder, selv om hun har medbragt et hvalroskranie til Danmark, afgør byret.

Retten i Odense har valgt ikke at konfiskere et hvalroskranie fra en kvinde, som var tiltalt for ulovligt at have taget kraniet med fra Grønland til Danmark.

Det oplyser retten til Ritzau.

Retten i Odense har frifundet kvinden for anklagemyndighedens påstand om konfiskation.

Den har desuden afgjort, at bødestraffen i sagen skal bortfalde.

Der er nogle tilfælde, hvor en ret kan vælge, at straffen skal bortfalde. Det kan for eksempel være ved formildende omstændigheder. Retten oplyser ikke den nærmere begrundelse for, at kvindens straf bortfalder.

Ifølge sagens anklageskrift, som Ritzau har set, var kvinden, som er 64 år gammel, på et to en halv måned langt ophold i Grønland i starten af sidste år.

Da hun skulle tilbage til Danmark, havde hun ifølge anklagen et hvalroskranie med i sit flyttelæs uden tilladelse.

Det skulle ifølge anklageskriftet leveres på kvindens adresse.

En hvalros kan ifølge lex.dk blive mere end tre meter lang. Alene stødtænderne kan blive op til 75 centimeter lange.

Rettens nærmere begrundelse for frifindelsen for konfiskation er ikke oplyst.

/ritzau/