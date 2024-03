En 39-årig kvinde er fundet skyldig i at have efterladt sine to marsvin i en papkasse. Dyrene fik ingen mad.

Retten på Bornholm har onsdag idømt en 39-årig kvinde 30 dages betinget fængsel for at have efterladt to marsvin uden vand og foder.

Det skriver anklagemyndigheden ved Bornholms Politi på det sociale medie X.

Dommen er med vilkår om misbrugsbehandling.

Retten har desuden frakendt kvinden retten til at have med dyr at gøre i tre år.

I anklageskriftet mod kvinden, som Ritzau har set, er det beskrevet, at kvinden efterlod to marsvin i en mindre papkasse på sin bopæl i Rønne.

Marsvinene var overladt til sig selv uden mad og foder fra lillejuleaftensdag i 2023 til 5. januar 2024 om morgenen, imens kvinden var på en længere juleferie væk fra Bornholm, lyder det.

Behandlingen medførte, at begge marsvin døde af dehydrering og sult.

/ritzau/