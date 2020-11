I 2013 fødte en ukrainsk rugemor tvillinger. Men dansk kvinde kan ikke få lov til at adoptere.

Højesteret giver en dansk kvinde afslag på at adoptere tvillinger, som er født af en ukrainsk rugemor. Den danske kvindes mand er far til børnene.

Det er snart syv år siden, at den ukrainske kvinde fødte tvillingerne. Forinden var rugemoren blevet gravid ved insemination, og efter fødslen flyttede børnene til Danmark med det danske par.

Den danske mand er biologisk far til børnene, og derfor blev han anerkendt af de danske myndigheder som børnenes far. Den danske kvinde skulle derimod søge om at adoptere børnene.

Men kvinden fik nej.

Hensynet til børnene har godt nok talt for, at den danske kvinde skal have lov til at adoptere dem. Omvendt har det talt imod, at den ukrainske kvinde angiveligt har fået betaling for at være rugemor.

Det skyldes, at retten mener, at rugemoren fik betaling, og børn - også ufødte - ikke må være handelsobjekter.

Både Statsforvaltningen, Ankestyrelsen samt by- og landsret har sagt nej til adoption. Dermed er dommen fra Højesteret en stadfæstelse af landsrettens dom.

/ritzau/