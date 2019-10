En 55-årig kvinde er idømt 12 års fængsel for at have stukket sin kæreste ihjel med kniv i deres fælles hjem.

En 55-årig kvinde er idømt 12 års fængsel for drabet på sin jævnaldrende kæreste, som hun boede sammen med i den vestjyske by Tim.

Dommen er faldet fredag ved Retten i Herning, skriver TV Midtvest.

27. januar blev Tommy Torben Rasmussen fundet død i parrets fælles hjem på Fresiavej.

Han blev fundet med flere knivstik på kroppen - blandt andet havde han en 15 centimeter dyb flænge i maven.

Det var kvinden selv, der ringede til alarmcentralen og fortalte, at hun havde stukket sin kæreste, Tommy Torben Rasmussen, to gange med kniv.

Laila Ringholm Andersen blev anholdt på stedet og sigtet for drabet.

I døgnet op til drabet havde hun ringet til politiet adskillige gange, hvor hun fortalte, at hendes samlever havde brækket hendes finger og stjålet hendes scooter.

Desuden truede hun med at slå Tommy Torben Rasmussen ihjel, hvis de ikke kom og hentede ham.

Men siden episoden har kvinden trukket sin tilståelse tilbage.

Hendes forklaring i retten var, at den 55-årige mand havde skåret sig selv, og at der var tale om selvmord.

Det fandt nævningetinget dog ikke overbevisende, og det var enige om strafudmålingen.

I Retten i Herning ankede hun dommen på stedet.

