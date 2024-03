En 39-årig kvinde er blevet tiltalt for at have efterladt sine marsvin uden mad og vand, så de døde.

To marsvins død er centrum for en retssag, der onsdag føres ved Retten i Bornholm.

Her er en 39-årig kvinde tiltalt for grov uforsvarlig behandling af marsvinene, som var hendes.

Det skriver TV2 Bornholm, der har fået aktindsigt i sagens anklageskrift.

Af det fremgår det ifølge mediet, at kvinden hen over jul og nytår efterlod de to marsvin i en kasse uden adgang til mad og vand, så de endte med at dø af sult og tørst.

Kvinden havde ifølge anklageskriftet ikke sørget for, at nogen kunne tilse marsvinene.

Anklagemyndigheden går ifølge TV2 Bornholm efter en fængselsstraf, samt at kvinden i en periode frakendes retten til at beskæftige sig med dyr.

Der er onsdag sat halvanden time af til retsmødet i sagen, som en dommer og to lægdommere skal tage stilling til.

