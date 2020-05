Østjyllands Politi efterlyser en kvinde, som er forsvundet med sin tre-årige søn.

Det skriver de på Twitter.

Den 42-årige Rikke Thomsen nægter at udlevere sin tre-årige søn til faderen og er gået under jorden med sønnen.

Derfor bliver både mor og søn nu efterlyst af politiet.

I forbindelse med en sag om unddragelse af forældremyndighed har vi brug for jeres hjælp til at finde 42-årige Rikke Thomsen og hendes 3-årige søn. De formodes at opholde sig i hovedstadsområdet. Oplysninger i sagen kan gives på telefon 8731 1448 https://t.co/9n0SvXoAcf #politidk pic.twitter.com/wwLmRdTBBO — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 4, 2020

1. april blev moderen pålagt at udlevere sønnen til hans far.

Det skete efter, at Familieretshuset i Aarhus havde afgjort, at faren skulle have midlertidig forældremyndighed over barnet.

Rikke Thomsen valgte dog at gå under jorden med sin søn, og da det ikke har været muligt at finde mor og barn, bliver hun nu efterlyst af politiet.

Moderen bor i det nordlige Aarhus, men politiet mener, at mor og barn befinder sig i hovedstadsområdet, hvor de sidst er set 21. april.

Rikke Thomsen beskrives som 42-år, men at hun ser yngre ud end sin alder.

Hun er spinkel af bygning med langt mørkt hår.

Hun er muligvis iført en lang, grøn jakke, der går til knæene. Hun har sin søn med sig i en klapvogn.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra folk, der har set kvinden og barnet eller folk, som på anden vis har viden om, hvor de befinder sig. De kan henvende til til politiet på telefon 114.